Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Глава Минобороны Словакии заявил, что нужно возвращать в Украину мужчин мобилизационного возраста

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 19:12
Глава Минобороны Словакии заявил, что нужно возвращать в Украину мужчин мобилизационного возраста
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк. Скриншот с эфира телеканала TA3

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что нужно обсудить возвращение домой украинских мужчин, подпадающих под мобилизацию, вместо дискуссий об отправке западных войск в Украину.

Источник: Калиняк сказал в эфире телеканала TA3, сообщает "Европейская правда"

Детали: Заявление главы словацкого Минобороны прозвучало в контексте обсуждения предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск в Украину. Калиняк отметил, что дискуссии по этому вопросу уже вылились в публичное пространство.

Реклама:

"Мы хотим отправить войска в Украину вместо того, чтобы подумать обо всех беженцах из Украины, которых мы защищаем, которым мы даем место для жизни, работы и тому подобное. Есть группа, которая соответствует украинскому закону о мобилизации", – отметил словацкий министр.

"Я думаю, что это самая большая помощь украинским военным, если у них будет достаточно людей", – добавил он.

По словам Калиняка, под действие украинского закона о мобилизации подпадают около 300 тысяч украинцев, которые выехали за границу после начала войны – откуда министр взял эти цифры, он не уточнил.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы должны позволить фактически этим молодым украинским парням, которые находятся в периметре закона, то есть не младшим и не старшим, не детям, матерям и всем остальным, а тем, кто может, служить просто в украинской армии", – считает глава Минобороны Словакии.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.

Темы: Словакиямобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Словакия
Вице-спикер парламента Словакии заявил, что Россия "не агрессор" и "защищает свои интересы"
Фицо считает, что Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за разных взглядов на войну РФ против Украины 
Фицо похвалил встречу главы МИД Словакии с Лавровым
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: