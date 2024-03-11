Глава Минобороны Словакии заявил, что нужно возвращать в Украину мужчин мобилизационного возраста

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что нужно обсудить возвращение домой украинских мужчин, подпадающих под мобилизацию, вместо дискуссий об отправке западных войск в Украину.

Источник: Калиняк сказал в эфире телеканала TA3, сообщает "Европейская правда"

Детали: Заявление главы словацкого Минобороны прозвучало в контексте обсуждения предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск в Украину. Калиняк отметил, что дискуссии по этому вопросу уже вылились в публичное пространство.

Реклама:

"Мы хотим отправить войска в Украину вместо того, чтобы подумать обо всех беженцах из Украины, которых мы защищаем, которым мы даем место для жизни, работы и тому подобное. Есть группа, которая соответствует украинскому закону о мобилизации", – отметил словацкий министр.

"Я думаю, что это самая большая помощь украинским военным, если у них будет достаточно людей", – добавил он.

По словам Калиняка, под действие украинского закона о мобилизации подпадают около 300 тысяч украинцев, которые выехали за границу после начала войны – откуда министр взял эти цифры, он не уточнил.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы должны позволить фактически этим молодым украинским парням, которые находятся в периметре закона, то есть не младшим и не старшим, не детям, матерям и всем остальным, а тем, кто может, служить просто в украинской армии", – считает глава Минобороны Словакии.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Подробнее об этом – в статье: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.