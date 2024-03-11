Зеленський поговорив з Будановим про військові плани РФ "не лише проти України"

Президент України Володимир Зеленський 11 березня заслухав доповідь начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова.

Джерело: звернення Зеленського 11 березня

Пряма мова: "На окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни.

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Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації "виборів" зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше. І кожен, хто цінує життя свого народу, має цим займатися – кожен лідер. Дякую всім, хто допомагає".

Деталі: Окрім цього, президент провів сьогодні низку нарад з представниками уряду.

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Пряма мова: "Фінансово-економічний блок нашого уряду та Національний банк – щодо стану нашої фінансової системи. Забезпечуємо стійкість і надійну роботу фінансових інституцій. Обговорили також бюджетну роботу цього року".