Зеленский поговорил с Будановым о военных планах РФ "не только против Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заслушал доклад начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Источник: обращение Зеленского 11 марта

Прямая речь: "На отдельном докладе был руководитель ГУР Буданов. Несколько вопросов. Прежде всего, военные планы России. Не только против нашего государства – против других народов тоже. Совместная задача мира сейчас – сбить эту больную путинскую фантазию, что у него якобы есть время для продолжения войны.

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Возможно, он усилит мобилизацию – после имитации "выборов" сейчас в марте. Мобилизацию россиян. Но мобилизацию ресурсов и финансов, остатков российских связей с миром мы должны ограничить еще больше, еще жестче. И каждый, кто ценит жизнь своего народа, должен заниматься этим – каждый лидер. Спасибо всем, кто помогает".

Детали: Кроме того, президент провел сегодня ряд совещаний с представителями правительства.

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Прямая речь: "Финансово-экономический блок нашего правительства и Национальный банк – относительно состояния нашей финансовой системы. Обеспечиваем устойчивость и надежную работу финансовых институций. Обсудили также бюджетную работу в этом году".