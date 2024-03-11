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Арахамія: Для "нормалізації відносин" Грузія повинна випустити з в'язниці Саакашвілі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 22:23
Арахамія: Для нормалізації відносин Грузія повинна випустити з в'язниці Саакашвілі
ДАВИД АРАХАМІЯ, ФОТО: СЛУГА НАРОДУ

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія відкинув вимогу влади Грузії видати їй урядовців часів Міхеїла Саакашвілі, які нині працюють в українській владі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Арахамію у своєму Telegram-каналі

Деталі: "Прокремлівська влада Грузії висуває якісь вимоги щодо видачі наших громадян для "нормалізації відносин", – зазначив Арахамія.

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Він додав, що для справжньої "нормалізації" Грузія повинна випустити з в'язниці та повернути українського громадянина Міхеїла Саакашвілі; припинити пряме авіасполучення з РФ; і припинити допомагати Росії ухилятись від санкцій.

"Тоді й нормалізація відносин відбуватиметься легко", – підсумував голова фракції "Слуга народу".

У понеділок грузинський уряд заявив, що для "нормалізації відносин" українська влада повинна видати Грузії "злочинців, які зараз займають високі посади в її адміністрації".

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Серед них він згадав Зураба Адеїшвілі – колишнього міністра юстиції Грузії, який нині працює заступником генпрокурора України, й Георгія Лорткіпанідзе, якого нинішнє Тбілісі звинувачує у причетності до незаконного перетину Міхеїлом Саакашвілі державного кордону.

Грузинська влада неодноразово намагалася оголосити Адеїшвілі у міжнародний розшук. Нещодавно вона обурилась його присутністю в німецькому Бундестазі у складі делегації з України.

Раніше спікер парламенту Грузії хотів вибачень від Зеленського та Санду через "брехню" про Саакашвілі.

Теми: ГрузіяСаакашвіліАрахамія
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