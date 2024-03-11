Арахамия: Для "нормализации отношений" Грузия должна выпустить из тюрьмы Саакашвили
Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия отверг требование властей Грузии выдать ей чиновников времен Михеила Саакашвили, которые сейчас работают в украинской власти.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Арахамию в своем Telegram-канале
Детали: "Прокремлевская власть Грузии выдвигает какие-то требования о выдаче наших граждан для "нормализации отношений", – отметил Арахамия.
Он добавил, что для настоящей "нормализации" Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михеила Саакашвили; прекратить прямое авиасообщение с РФ; и прекратить помогать России уклоняться от санкций.
"Тогда и нормализация отношений будет происходить легко", – подытожил глава фракции "Слуга народа".
В понедельник грузинское правительство заявило, что для "нормализации отношений" украинская власть должна выдать Грузии "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации".
Среди них он упомянул Зураба Адеишвили – бывшего министра юстиции Грузии, который сейчас работает заместителем генпрокурора Украины, и Георгия Лорткипанидзе, которого нынешнее Тбилиси обвиняет в причастности к незаконному пересечению Михеилом Саакашвили государственной границы.
Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск. Недавно они возмутились его присутствием в немецком Бундестаге в составе делегации из Украины.
Ранее спикер парламента Грузии хотел извинений от Зеленского и Санду из-за "лжи" о Саакашвили.