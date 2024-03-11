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Арахамия: Для "нормализации отношений" Грузия должна выпустить из тюрьмы Саакашвили

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 22:23
Арахамия: Для нормализации отношений Грузия должна выпустить из тюрьмы Саакашвили
ДАВИД АРАХАМИЯ, ФОТО: СЛУГА НАРОДА

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия отверг требование властей Грузии выдать ей чиновников времен Михеила Саакашвили, которые сейчас работают в украинской власти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Арахамию в своем Telegram-канале

Детали: "Прокремлевская власть Грузии выдвигает какие-то требования о выдаче наших граждан для "нормализации отношений", – отметил Арахамия.

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Он добавил, что для настоящей "нормализации" Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михеила Саакашвили; прекратить прямое авиасообщение с РФ; и прекратить помогать России уклоняться от санкций.

"Тогда и нормализация отношений будет происходить легко", – подытожил глава фракции "Слуга народа".

В понедельник грузинское правительство заявило, что для "нормализации отношений" украинская власть должна выдать Грузии "преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации".

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Среди них он упомянул Зураба Адеишвили – бывшего министра юстиции Грузии, который сейчас работает заместителем генпрокурора Украины, и Георгия Лорткипанидзе, которого нынешнее Тбилиси обвиняет в причастности к незаконному пересечению Михеилом Саакашвили государственной границы.

Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск. Недавно они возмутились его присутствием в немецком Бундестаге в составе делегации из Украины.

Ранее спикер парламента Грузии хотел извинений от Зеленского и Санду из-за "лжи" о Саакашвили.

Темы: ГрузияСаакашвилиАрахамия
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