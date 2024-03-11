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На Таврійському напрямку триває ротація військових ЗСУ – Лиховій

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 березня 2024, 23:34
На Таврійському напрямку триває ротація військових ЗСУ – Лиховій
Дмитро Лиховій. Фото: ОСУВ «Таврія»

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що на Таврійському напрямку поступово триває ротація військових ЗСУ.

Джерело: Дмитро Лиховій в етері телемарафону 

Пряма мова: "Виведення бригад на ротацію і відновлення триває. Воно відбувається настільки, наскільки дозволяє оперативна ситуація. Але вона подекуди дозволяє. І це позитивний момент – те, що бригади, які були на першій лінії, брали участь у складних операціях, спершу наступальних минулого року, а тепер оборонних, мають змогу потроху, одна за одною, виходити на відновлення".

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Деталі: При цьому він відмітив, що на операційну зону ОСУВ "Таврія" випадає близько двох третин ворожих атак.

Теми: війнаЗбройні сили
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