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На Таврийском направлении идет ротация военных ВСУ – Лиховой

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 марта 2024, 23:34
На Таврийском направлении идет ротация военных ВСУ – Лиховой
Дмитрий Лиховой. Фото: ОСУВ «Таврия»

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что на Таврическом направлении постепенно идет ротация военных ВСУ.

Источник: Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона

Прямая речь: "Вывод бригад на ротацию и восстановление продолжается. Оно происходит настолько, насколько позволяет оперативная ситуация. Но она иногда позволяет. И это положительный момент – то, что бригады, которые были на первой линии, участвовали в сложных операциях, сначала наступательных в прошлом году, а теперь оборонных, могут понемногу, одна за другой, выходить на восстановление".

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Детали: При этом он отметил, что на операционную зону ОВСУ "Таврия" выпадает около двух третей вражеских атак.

Темы: войнаВооруженные силы
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