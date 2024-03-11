На Таврийском направлении идет ротация военных ВСУ – Лиховой

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что на Таврическом направлении постепенно идет ротация военных ВСУ.

Источник: Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона

Прямая речь: "Вывод бригад на ротацию и восстановление продолжается. Оно происходит настолько, насколько позволяет оперативная ситуация. Но она иногда позволяет. И это положительный момент – то, что бригады, которые были на первой линии, участвовали в сложных операциях, сначала наступательных в прошлом году, а теперь оборонных, могут понемногу, одна за другой, выходить на восстановление".

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Детали: При этом он отметил, что на операционную зону ОВСУ "Таврия" выпадает около двух третей вражеских атак.