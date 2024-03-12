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Шольц повторив, що не погодиться передати Taurus Україні

Ольга Глущенко Вівторок, 12 березня 2024, 01:54
Шольц повторив, що не погодиться передати Taurus Україні
Шольц. Фото: Вікіпедія

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не хоче створювати "жодних оманливих очікувань", тому знов підтверджує неможливість передачі Україні ракет Taurus.

Джерело: Шольц під час спільної з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом пресконференції у Берліні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України".

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"Це моє завдання як канцлера, як глави уряду, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. І мої відповіді, відповідно, є чіткими".

Деталі: За словами канцлера, його чітка позиція в цьому питанні полягає в тому, що застосування цих ракет є "не виправданим".

Він повторив, що Німеччина, безумовно, є країною, яка найбільше підтримує Україну – фінансово, а також постачаннями зброї.

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Пряма мова: "Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума.

Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів".

Деталі: Він назвав цю допомогу високоефективною, надійною і постійною, яку Україна дуже цінує.

Видання зазначає: показово, що Шольц дуже рідко згадує назву ракети – Taurus. Цього разу він знову жодного разу не вимовив це слово.

Що передувало: Нещодавно Шольц пояснював, що передача Україні далекобійних ракет Taurus неможлива, тому що ФРН має зберегти контроль над розгортанням цього озброєння, а це можливо лише за присутності на українській території німецьких солдатів.

Раніше він вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Шольц заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві". 

Після цього в Німеччині спалахнув скандал у зв'язку з перехопленням і зливом розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Керченського мосту ракетами Taurus.

У німецькому Міноборони підтвердили факт перехоплення розмови.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це – гібридна атака з метою дезінформації.

Усі деталі скандалу зі зливом РФ розмови німецьких генералів – у статті "ЄП".

Теми: ШольцНімеччинадопомога Українізброя
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