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Шольц повторил, что не согласится передать Taurus Украине

Ольга ГлущенкоВторник, 12 марта 2024, 01:54
Шольц повторил, что не согласится передать Taurus Украине
Шольц. Фото: Википедия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет создавать "никаких обманчивых ожиданий", поэтому вновь подтверждает невозможность передачи Украине ракет Taurus.

Источник: Шольц во время совместной с малазийским коллегой Анваром Ибрагимом пресс-конференции в Берлине, цитирует Укринформ

Прямая речь: "По одной системе вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не является оправданным, даже из-за пределов Украины".

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"Это моя задача как канцлера, как главы правительства, высказываться точно и не создавать никаких обманчивых ожиданий. И мои ответы, соответственно, являются четкими".

Детали: По словам канцлера, его четкая позиция в этом вопросе заключается в том, что применение этих ракет является "не оправданным".

Он повторил, что Германия, безусловно, является страной, которая больше всего поддерживает Украину – финансово, а также поставками оружия.

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Прямая речь: "В целом предыдущие и обещанные поставки достигают 28 миллиардов евро или 30 миллиардов долларов. Это значительная сумма.

Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку - боеприпасы, артиллерию, танки, противовоздушную оборону различных типов".

Детали: Он назвал эту помощь высокоэффективной, надежной и постоянной, которую Украина очень ценит.

Издание отмечает: показательно, что Шольц очень редко упоминает название ракеты – Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.

Предыстория:

  • Ранее Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.
  • Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".
  • После этого в Германии вспыхнул скандал в связи с перехватом и сливом разговора представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.
  • В немецком Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.
  • Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".

Темы: ШольцГерманияпомощь Украинеоружие
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