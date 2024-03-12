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Російські нафтобази атакували БпЛА, виникли пожежі

Ольга Глущенко Вівторок, 12 березня 2024, 02:56
Російські нафтобази атакували БпЛА, виникли пожежі
пожежа на нафтобазі в російському орлі, фото: Baza

Внаслідок атаки БпЛА у місті Орел та в Нижньогородській області РФ загорілись нафтобази.

Джерело: губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков, російські Телеграм-канали, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, РИА Новости з посиланням на владу Нижньогородської області та "Лукойл"

Пряма мова Кличкова: В Орлі відбулося падіння БПЛА. Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації загоряння".

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Деталі: Російські Телеграм-канали повідомили про звуки вибухів в Орлі, а також опублікували фото і відео пожежі нафтобази.

Крім того, Гладков повідомив, що внаслідок атаки нібито українських безпілотників у Бєлгородській області без світла залишилися 7 населених пунктів.

Оновлено: Вранці російські ЗМІ та пабліки повідомили, що також безпілотники атакували об'єкт паливно-енергетичного комплексу в Нижньогородській області РФ.

ВІДЕО ДНЯ

У "Лукойлі" повідомили, що робота технологічної установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" тимчасово зупинена "у зв'язку з інцидентом".

Теми: Росіявибухбезпілотники
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