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Российские нефтебазы атаковали БпЛА, возникли пожары

Ольга ГлущенкоВторник, 12 марта 2024, 02:56
Российские нефтебазы атаковали БпЛА, возникли пожары
пожар на нефтебазе в российском орле, фото: Baza

В результате атаки БпЛА в городе Орел и в Нижегородской области РФ загорелись нефтебазы.

Источник: губернатор Орловской области РФ Андрей Клычков, российские Телеграмм-каналы, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, РИА Новости со ссылкой на власти Нижегородской области и "Лукойл"

Прямая речь Кличкова: В Орле произошло падение БПЛА. Атаке подвергся объект топливно-энергетического комплекса. На месте работают специальные службы с целью локализации возгорания".

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Детали: Российские Телеграмм-каналы сообщили о звуках взрывов в Орле, а также опубликовали фото и видео пожара нефтебазы.

Кроме того, Гладков сообщил, что в результате атаки якобы украинских беспилотников в Белгородской области без света остались 7 населенных пунктов.

Обновлено: Утром российские СМИ и паблики сообщили, что также беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Нижегородской области РФ.

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В "Лукойле" сообщили, что работа технологической установки "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" временно остановлена "в связи с инцидентом".

Темы: Росcиявзрывбеспилотники
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