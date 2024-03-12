Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Росіяни атакували Сумщину ШОАБ і некерованими ракетами

Ольга Глущенко Вівторок, 12 березня 2024, 03:54
Росіяни атакували Сумщину ШОАБ і некерованими ракетами
наслідки обстрілів Сумщини, ілюстративне фото ОВА

Протягом минулого дня росіяни здійснили 39 обстрілів територій Сумської області, зокрема атакували ШОАБ, НАР, скидали ВОГ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 265 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Реклама:

У Миропільській громаді було 26 вибухів. Ворог бив з мінометів і РСЗВ.

Юнаківську громаду росіяни обстрілювали з мінометів, артилерії, скидали ВОГ з БпЛА, загалом – 62 вибухи.

В Есманьській громаді зафіксували мінометні обстріли, 22 вибухи.

ВІДЕО ДНЯ

На Середино-Будську громаду окупанти скидали кулькові осколочні авіаційні бомби ШОАБ і били з міномета, усього – 8 вибухів.

По Білопільській громаді ворог запустив 6-х ракет НАР з гелікоптера, здійснював обстріли зі ствольної артилерії), мінометів та атакував FPV-дроном. У результаті – 50 вибухів за день.

У Краснопільській громаді – 25 вибухів. Росіяни вдарили з артилерії, мінометів і ракетами НАР.

У Новослобідській громаді був обстріл зі ствольної артилерії, 27 вибухів.

У Шалигинській громаді також був обстріл зі ствольної артилерії, 6 вибухів.

Великописарівську громаду ворог обстрілював зі ствольної артилерії, 28 вибухів.

По Тростянецькій громаді росіяни здійснили ракетний обстріл.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували 8 вибухів з артилерії.

Теми: Сумська областьобстрілвибухракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Сумська область
Росіяни атакували Сумщину ракетами, авіабомбами, скидали ВОГ і міни
У Сумах чутно вибухи: росіяни атакували область авіабомбами
Обстріли Сумщини: понад 230 вибухів за добу
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: