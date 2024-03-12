Росіяни атакували Сумщину ШОАБ і некерованими ракетами

Протягом минулого дня росіяни здійснили 39 обстрілів територій Сумської області, зокрема атакували ШОАБ, НАР, скидали ВОГ.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 265 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Тростянецька, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

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У Миропільській громаді було 26 вибухів. Ворог бив з мінометів і РСЗВ.

Юнаківську громаду росіяни обстрілювали з мінометів, артилерії, скидали ВОГ з БпЛА, загалом – 62 вибухи.

В Есманьській громаді зафіксували мінометні обстріли, 22 вибухи.

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На Середино-Будську громаду окупанти скидали кулькові осколочні авіаційні бомби ШОАБ і били з міномета, усього – 8 вибухів.

По Білопільській громаді ворог запустив 6-х ракет НАР з гелікоптера, здійснював обстріли зі ствольної артилерії), мінометів та атакував FPV-дроном. У результаті – 50 вибухів за день.

У Краснопільській громаді – 25 вибухів. Росіяни вдарили з артилерії, мінометів і ракетами НАР.

У Новослобідській громаді був обстріл зі ствольної артилерії, 27 вибухів.

У Шалигинській громаді також був обстріл зі ствольної артилерії, 6 вибухів.

Великописарівську громаду ворог обстрілював зі ствольної артилерії, 28 вибухів.

По Тростянецькій громаді росіяни здійснили ракетний обстріл.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксували 8 вибухів з артилерії.