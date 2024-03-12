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Россияне атаковали Сумскую область ШОАБ и неуправляемыми ракетами

Ольга ГлущенкоВторник, 12 марта 2024, 03:54
Россияне атаковали Сумскую область ШОАБ и неуправляемыми ракетами
последствия обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 39 обстрелов территорий Сумской области, в частности атаковали ШОАБ, НАР, сбрасывали ВОГ.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 265 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

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В Миропольской громаде было 26 взрывов. Враг бил из минометов и РСЗО.

Юнаковскую громаду россияне обстреливали из минометов, артиллерии, сбрасывали ВОГ с БпЛА, в общем – 62 взрыва.

В Есманьской громаде зафиксировали минометные обстрелы, 22 взрыва.

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На Середино-Будскую громаду оккупанты сбрасывали шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ и били из миномета, всего - 8 взрывов.

По Белопольской общине враг запустил 6-х ракет НАР с вертолета, осуществлял обстрелы из ствольной артиллерии), минометов и атаковал FPV-дроном. В результате – 50 взрывов за день.

В Краснопольской громаде - 25 взрывов. Россияне ударили из артиллерии, минометов и ракетами НАР.

В Новослободской громаде был обстрел из ствольной артиллерии, 27 взрывов.

В Шалыгинской громаде также был обстрел из ствольной артиллерии, 6 взрывов.

Великописаревскую громаду враг обстреливал из ствольной артиллерии, 28 взрывов.

По Тростянецкой общине россияне осуществили ракетный обстрел.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксировали 8 взрывов из артиллерии.

Темы: Сумская областьобстрелвзрывракетный удар
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