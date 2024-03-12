Россияне атаковали Сумскую область ШОАБ и неуправляемыми ракетами
В течение прошлого дня россияне совершили 39 обстрелов территорий Сумской области, в частности атаковали ШОАБ, НАР, сбрасывали ВОГ.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Всего зафиксировано 265 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Тростянецкая, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
В Миропольской громаде было 26 взрывов. Враг бил из минометов и РСЗО.
Юнаковскую громаду россияне обстреливали из минометов, артиллерии, сбрасывали ВОГ с БпЛА, в общем – 62 взрыва.
В Есманьской громаде зафиксировали минометные обстрелы, 22 взрыва.
На Середино-Будскую громаду оккупанты сбрасывали шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ и били из миномета, всего - 8 взрывов.
По Белопольской общине враг запустил 6-х ракет НАР с вертолета, осуществлял обстрелы из ствольной артиллерии), минометов и атаковал FPV-дроном. В результате – 50 взрывов за день.
В Краснопольской громаде - 25 взрывов. Россияне ударили из артиллерии, минометов и ракетами НАР.
В Новослободской громаде был обстрел из ствольной артиллерии, 27 взрывов.
В Шалыгинской громаде также был обстрел из ствольной артиллерии, 6 взрывов.
Великописаревскую громаду враг обстреливал из ствольной артиллерии, 28 взрывов.
По Тростянецкой общине россияне осуществили ракетный обстрел.
В Зноб-Новгородской громаде зафиксировали 8 взрывов из артиллерии.