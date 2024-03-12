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Росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп’янську

Ольга Глущенко Вівторок, 12 березня 2024, 06:50
Росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп’янську
наслідки ворожої атаки авіабомбою в Куп’янську

Росіяни вночі 12 березня скинули керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська Харківської області.

Джерело: ДСНС України

Деталі: Внаслідок удару відбулося руйнування 5-поверхового житлового будинку.

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Також через вибух виникло декілька осередків займання.

Дослівно: "Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м".

Деталі: Рятувальники зазначають, що станом на 04:15 вогонь вдалось загасити.

ВІДЕО ДНЯ

При обстеженні пошкодженої будівлі не виявили жертв і постраждалих.

 
фото ДСНС
 
фото ДСНС

Теми: Харківська областьвійнаавіа
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