Росіяни скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку в Куп’янську
Вівторок, 12 березня 2024, 06:50
Росіяни вночі 12 березня скинули керовану авіабомбу на житловий район Куп’янська Харківської області.
Джерело: ДСНС України
Деталі: Внаслідок удару відбулося руйнування 5-поверхового житлового будинку.
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Також через вибух виникло декілька осередків займання.
Дослівно: "Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Загальна площа пожеж склала 150 кв. м".
Деталі: Рятувальники зазначають, що станом на 04:15 вогонь вдалось загасити.
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При обстеженні пошкодженої будівлі не виявили жертв і постраждалих.