Россияне сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске
Вторник, 12 марта 2024, 06:50
Россияне ночью 12 марта сбросили управляемую авиабомбу на жилой район Купянска Харьковской области.
Источник: ГСЧС Украины
Детали: В результате удара произошло разрушение 5-этажного жилого дома.
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Также из-за взрыва возникло несколько очагов возгорания.
Дословно: "Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. м".
Детали: Спасатели отмечают, что по состоянию на 04:15 огонь удалось потушить.
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При обследовании поврежденного здания не обнаружили жертв и пострадавших.