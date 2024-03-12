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Россияне сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске

Ольга ГлущенкоВторник, 12 марта 2024, 06:50
Россияне сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске
последствия вражеской атаки авиабомбой в Купянске

Россияне ночью 12 марта сбросили управляемую авиабомбу на жилой район Купянска Харьковской области.

Источник: ГСЧС Украины

Детали: В результате удара произошло разрушение 5-этажного жилого дома.

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Также из-за взрыва возникло несколько очагов возгорания.

Дословно: "Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. Общая площадь пожаров составила 150 кв. м".

Детали: Спасатели отмечают, что по состоянию на 04:15 огонь удалось потушить.

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При обследовании поврежденного здания не обнаружили жертв и пострадавших.

 
фото ГСЧС
 
фото ГСЧС

Темы: Харьковская областьвойнаавиа
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