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Окупанти атакували на 6 напрямках, завдали 114 авіаударів − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 12 березня 2024, 07:22
Окупанти атакували на 6 напрямках, завдали 114 авіаударів − Генштаб
Український воїн. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Російські війська атакують по всій лінії фронту, найактивніше на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, загалом протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 12 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Загалом ворог завдав 8 ракетних та 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.  

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Прогрес Чернігівської області; Обухівка, Амбарне, Куп’янськ, Петропавлівка Харківської області; Кривошиївка та Білогорівка Луганської області; Дружба, Торецьк, Терни, Ямполівка, Федорівка, Часів Яр, Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне, Олександропіль, Новопокровське, Новоселівка Перша, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новоандріївка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області".

Деталі: Уночі російські окупанти знову атакували Україну 22 БпЛА типу "Shahed", 17 з них вдалося знищити.

Під артилерійським вогнем були понад 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Григорівка та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак росіян в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 21 раз намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби окупанти здійснили 1 спробу штурму позицій українських військ.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 пункту управління окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 "Зоопарк".

Теми: Донецька областьЛуганська областьЗапорізька областьГенштаб
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