Оккупанты атаковали на 6 направлениях, нанесли 114 авиаударов − Генштаб

Российские войска атакуют по всей линии фронта, активнее всего на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, всего за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 12 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "В общем враг нанес 8 ракетных и 114 авиационных ударов, совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Реклама:

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Прогресс Черниговской области; Обуховка, Амбарное, Купянск, Петропавловка Харьковской области; Кривошеевка и Белогоровка Луганской области; Дружба, Торецк, Терны, Ямполовка, Федоровка, Часов Яр, Новокалиново, Новобахмутовка, Заветное, Александрополь, Новопокровское, Новоселовка Первая, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское Донецкой области; Новоандреевка, Новоданиловка и Роботино Запорожской области; Никополь Днепропетровской области".

Детали: Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину 22 БпЛА типа "Shahed", 17 из них удалось уничтожить.

Под артиллерийским огнем были более 145 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Григорьевка и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак россиян в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Ступочки и восточнее Часового Яра Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и Победы Донецкой области, где россияне при поддержке авиации 21 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции украинских защитников в районах Роботино, Старомайорского и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток оккупанты совершили 1 попытку штурма позиций украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 пункту управления оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражения по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".