Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Росія втратила близько 300 тисяч військових в Україні, але час грає на користь Путіна − розвідка США

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 08:23
Росія втратила близько 300 тисяч військових в Україні, але час грає на користь Путіна − розвідка США
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Росія у своїй загарбницькій війні проти України вже втратила близько 300 тисяч військових, але час починає грати на її користь, тож Путін ймовірно вважає, що його загальні розрахунки щодо війни працюють, повідомляє розвідка США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на доповідь розвідувальної спільноти США

Дослівно розвідка: "Росія зазнала більших втрат, ніж будь-коли за період після Другої світової війни – близько 300 000 серед особового складу (в оригіналі вжито слово casualties, що використовується на позначення і безповоротних, і санітарних втрат – ред.), тисячі танків та іншої бронетехніки".

Реклама:

Деталі: Розвідка констатує, що Путін не зміг втілити свій початковий задум і окупувати всю Україну, а армія РФ зіткнулася з нестачею особового складу, виснаженням військових, їх низьким моральним духом. Розвідка прогнозує, що ці проблеми будуть і надалі.

Водночас, зазначається, що окупанти змогли зірвати літні контрнаступальні операції України, і нині  ситуація починає грати на користь Росії.

Зокрема, російський ОПК поступово нарощує виробництво далекобійних засобів ураження, артилерії та іншої зброї, яка дозволить Росії тривалий час витримувати бойові дії високої інтенсивності. 

ВІДЕО ДНЯ

Також в огляді йдеться про те, що Москва отримує незначні, але постійні успіхи на полі бою з кінця 2023 року і виграє від невизначеності з приводу того, на яку західну допомогу надалі може розраховувати Україна. 

"Президент Володимир Путін, ймовірно, вважає, що Росія зірвала спроби України відвоювати значні території, що його розрахунок для перемоги цій у війні працює і західна, зокрема американська допомога для України є обмеженою, особливо на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС", – повідомляє розвідка США. 

Передісторія:

Теми: Росіявтрати у війнірозвідкаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Росія
Росія заборонила в’їзд топпосадовцям держав Балтії через "ворожу політику"
"Свобода Росії" заявила, що взяла під контроль населений пункт в РФ
Російська влада заявила, що в будівлю адміністрації Бєлгорода врізався український безпілотник
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: