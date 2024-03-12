Россия потеряла около 300 тысяч военных в Украине, но время играет в пользу Путина − разведка США

Россия в своей захватнической войне против Украины уже потеряла около 300 тысяч военных, но время начинает играть в ее пользу, поэтому Путин вероятно считает, что его общие расчеты относительно войны работают, сообщает разведка США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на доклад разведывательного сообщества США

Дословно разведка: "Россия понесла большие потери, чем когда-либо за период после Второй мировой войны − около 300 000 среди личного состава (в оригинале употреблено слово casualties, что используется для обозначения и безвозвратных, и санитарных потерь − ред.), тысячи танков и другой бронетехники".

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Детали: Разведка констатирует, что Путин не смог воплотить свой первоначальный замысел и оккупировать всю Украину, а армия РФ столкнулась с нехваткой личного состава, истощением военных, их низким моральным духом. Разведка прогнозирует, что эти проблемы будут и в дальнейшем.

В то же время, отмечается, что оккупанты смогли сорвать летние контрнаступательные операции Украины, и сейчас ситуация начинает играть в пользу России.

В частности, российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности.

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Также в обзоре говорится о том, что Москва получает незначительные, но постоянные успехи на поле боя с конца 2023 года и выигрывает от неопределенности по поводу того, на какую западную помощь в дальнейшем может рассчитывать Украина.

"Президент Владимир Путин, вероятно, считает, что Россия сорвала попытки Украины отвоевать значительные территории, что его расчет для победы этой в войне работает и западная, в частности американская помощь для Украины является ограниченной, особенно на фоне войны между Израилем и ХАМАС", − сообщает разведка США.

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