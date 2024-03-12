Розвідка про нічні атаки дронів: ГУРкіт і "бавовна" в Росії триватимуть

Всі об’єкти, які Російська Федерація використовує у воєнних цілях, можуть зазнавати подібних атак, як вночі 12 березня.

Джерело: речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода"

Деталі: Таким чином Юсов прокоментував пожежі на російських об’єктах які були уражені ударними безпілотниками у ніч на 12 березня.

Реклама:

За його словами, ГУР МОУ не може коментувати, якими засобами були атаковані об’єкти в Російській Федерації. Втім, представник розвідки наголосив, що робота зі знищення тих об’єктів, які забезпечують російські війська, буде продовжуватися.

Пряма мова: "Відомо про гуркіт і "бавовну", й інші інциденти на низці військових об’єктів, які використовуються ворогом у військових цілях, зокрема, для забезпечення окупаційного угруповання "рашистів" в Україні…

Все те, що використовується у військових цілях – так чи інакше, з ними трапляються такі інциденти. Ми традиційно не можемо коментувати, хто і чим завдавав ураження. Але ця робота буде продовжена".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Російські державні медіа повідомили про масовану атаку дронів на сім російських регіонів: Бєлгород, Курськ, Воронеж, Орел, Московська, Тульська і Нижньогородська області.

Зокрема, у місті Кстово Нижньогородської області дрон влучив у нафтобазу Лукойл, там здійнялася пожежа. На підприємстві повідомили, що "роботу технологічної установки з переробки нафти зупинено через інцидент".

Також велика пожежа здійнялася на нафтобазі у місті Орел. Російські сили ППО нібито збили дрон у Раменському міському окрузі Москви, що у південно-східній частині російської столиці. Про це повідомив мер Сергій Собянін.

Влада Тульської області теж повідомляє про збитий дрон. Двічі впродовж ночі небезпеку оголошували у Воронезькій області. Місцева влада повідомляє про збитий безпілотник на містом.

У Бєлгородській області внаслідок атаки пошкоджені лінії електропередач, без світла залишились сім населених пунктів, повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.