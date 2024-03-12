Разведка о ночных атаках дронов: "Бавовна" в России будет продолжаться

Все объекты, которые Российская Федерация использует в военных целях, могут подвергаться подобным атакам, как ночью 12 марта.

Источник: спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода"

Детали: Таким образом Юсов прокомментировал пожары на российских объектах, которые были поражены ударными беспилотниками в ночь на 12 марта.

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По его словам, ГУР МОУ не может комментировать, какими средствами были атакованы объекты в Российской Федерации. Впрочем, представитель разведки отметил, что работа по уничтожению тех объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.

Прямая речь: "Известно о грохоте и "бавовне", и другие инциденты на ряде военных объектов, которые используются врагом в военных целях, в частности, для обеспечения оккупационной группировки "рашистов" в Украине. Все то, что используется в военных целях - так или иначе, с ними случаются такие инциденты...

Все то, что используется в военных целях - так или иначе, с ними случаются такие инциденты. Мы традиционно не можем комментировать, кто и чем наносил поражения. Но эта работа будет продолжена".

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Что предшествовало: Российские государственные медиа сообщили о массированной атаке дронов на семь российских регионов: Белгород, Курск, Воронеж, Орел, Московская, Тульская и Нижегородская области.

В частности, в городе Кстово Нижегородской области дрон попал в нефтебазу Лукойл, там начался пожар. На предприятии сообщили, что "работа технологической установки по переработке нефти остановлена из-за инцидента".

Также крупный пожар произошел на нефтебазе в городе Орел. Российские силы ПВО якобы сбили дрон в Раменском городском округе Москвы, что в юго-восточной части российской столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Власти Тульской области тоже сообщают о сбитом дроне. Дважды в течение ночи опасность объявляли в Воронежской области. Местные власти сообщают о сбитом беспилотнике на городом.

В Белгородской области в результате атаки повреждены линии электропередач, без света остались семь населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.