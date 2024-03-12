Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Разведка о ночных атаках дронов: "Бавовна" в России будет продолжаться

Валентина РоманенкоВторник, 12 марта 2024, 11:30
Разведка о ночных атаках дронов: Бавовна в России будет продолжаться
Андрей Юсов. фото медиа-центра "Украина - Укринформ".

Все объекты, которые Российская Федерация использует в военных целях, могут подвергаться подобным атакам, как ночью 12 марта.

Источник: спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода"

Детали: Таким образом Юсов прокомментировал пожары на российских объектах, которые были поражены ударными беспилотниками в ночь на 12 марта.

Реклама:

По его словам, ГУР МОУ не может комментировать, какими средствами были атакованы объекты в Российской Федерации. Впрочем, представитель разведки отметил, что работа по уничтожению тех объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.

Прямая речь: "Известно о грохоте и "бавовне", и другие инциденты на ряде военных объектов, которые используются врагом в военных целях, в частности, для обеспечения оккупационной группировки "рашистов" в Украине. Все то, что используется в военных целях - так или иначе, с ними случаются такие инциденты...

Все то, что используется в военных целях - так или иначе, с ними случаются такие инциденты. Мы традиционно не можем комментировать, кто и чем наносил поражения. Но эта работа будет продолжена".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Российские государственные медиа сообщили о массированной атаке дронов на семь российских регионов: Белгород, Курск, Воронеж, Орел, Московская, Тульская и Нижегородская области.

В частности, в городе Кстово Нижегородской области дрон попал в нефтебазу Лукойл, там начался пожар. На предприятии сообщили, что "работа технологической установки по переработке нефти остановлена из-за инцидента".

Также крупный пожар произошел на нефтебазе в городе Орел. Российские силы ПВО якобы сбили дрон в Раменском городском округе Москвы, что в юго-восточной части российской столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Власти Тульской области тоже сообщают о сбитом дроне. Дважды в течение ночи опасность объявляли в Воронежской области. Местные власти сообщают о сбитом беспилотнике на городом.

В Белгородской области в результате атаки повреждены линии электропередач, без света остались семь населенных пунктов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Темы: беспилотникиРосcиявойнаГУР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Умер Геннадий Москаль - нардепы

По Славянскому НПЗ в России отработали дроны СБУ, ССО и Сил беспилотников – источник

Макрон обещает приехать в Украину "с конкретными решениями" по войне

The Sunday Times: Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за утечки информации 

видеоБеспилотники атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае России

The Telegraph: Из-за нехватки боеприпасов до конца месяца Украина будет сбивать одну из пяти ракет

Все новости...
беспилотники
Российские нефтебазы атаковали БпЛА, возникли пожары
В ряде областей Украины была воздушная тревога: россияне запускали БПЛА
Несколько групп ударных БпЛА атаковали Одессу, в городе раздавались взрывы
Последние новости
12:23
"Убийца" Tesla не поехал: Почему Apple закрыла долгожданный проект Apple Car
12:14
Защитники помешали трем российским ДРГ пробраться вглубь Украины
12:00
Президент Чехии не может представить "компромисс между Украиной и РФ"
11:46
видео"Ищем, купол делаем. Есть!": Олещук показал ночную охоту на "Шахеды"
11:40
Байден пошутил о Трампе: Один кандидат слишком стар и умственно непригоден, другой – я
11:21
Умер Геннадий Москаль - нардепы
11:13
Украинские полярники показали "пингвинов-верхолазов": они угнездились на высоте 295 метров
11:04
Европе не хватает 56 миллиардов евро на финансирование НАТО - FT
10:56
По Славянскому НПЗ в России отработали дроны СБУ, ССО и Сил беспилотников – источник
10:32
Поедают морских птиц: на острове в Индийском океане планируют уничтожить всех мышей
Все новости...
Реклама: