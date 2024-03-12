У столиці та кількох областях знову лунала тривога через загрозу балістики

Удень 12 березня в столиці та кількох областях на півночі та сході України знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичної зброї.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, мапа тривог

Дослівно: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!".

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Оновлено: Через 17 хвилин на півночі тривогу було скасовано, на сході вона залишилася.

Що передувало: Через загрозу балістики вранці 12 березня у Києві та ще низці областей оголошували повітряну тривогу, як тривала більше години.