В столице и нескольких областях снова звучала тревога из-за угрозы баллистики

Днем 12 марта в столице и нескольких областях на севере и востоке Украины снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического оружия.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог

Дословно: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!".

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Обновлено: Через 17 минут на севере тревога была отменена, на востоке она осталась.

Что предшествовало: Из-за угрозы баллистики утром 12 марта в Киеве и еще ряде областей объявляли воздушную тревогу, которая длилась более часа.