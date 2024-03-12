В столице и нескольких областях снова звучала тревога из-за угрозы баллистики
Вторник, 12 марта 2024, 11:59
Днем 12 марта в столице и нескольких областях на севере и востоке Украины снова объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического оружия.
Источник: Воздушные силы в соцсетях, карта тревог
Дословно: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!".
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Обновлено: Через 17 минут на севере тревога была отменена, на востоке она осталась.
Что предшествовало: Из-за угрозы баллистики утром 12 марта в Киеве и еще ряде областей объявляли воздушную тревогу, которая длилась более часа.