Ми добре підготувалися, завдаємо втрат ЗС РФ − доброволець "Свободи Росії" про ситуацію в РФ

Бійці легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" і "Сибірського батальйону" просуваються в Курській і Бєлгородській областях Росії, ведуть бої і завдають ураження збройним силам Росії, заявив доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський "Лютик".

Джерело: Барановський в ефірі національного марафону новин

Пряма мова добровольця: "Ми вирішили реалізувати своє конституційне право на голосування. Ось позаду мене стоїть інструмент (автомат − ред.), за допомогою якого російські добровольці вирішили віддати свій голос. Ми віддаємо свій голос за Росію без Путіна, за звільнення Росії від Путіна.

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Сьогодні почалася спільна операція 3 російських підрозділів: легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" і "Сибірський батальйон". Ми громадяни Росії, ми йдемо до себе додому, щоб звільнити нашу батьківщину від диктатури Путіна".

Деталі: Він додав, що російські військові не очікували цього, у двох областях РФ тривають бої й ініціатива зараз у руках добровольців.

Пряма мова Барановського: "Вони не очікували, що ці вибори будуть з певними ускладненнями у них. Дійсно, ми добре підготувалися, ми вибрали найзручніші ділянки кордону для заходу і зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ. Зараз відбуваються бойові зіткнення, ситуація дуже динамічно розвивається, буквально кожні півгодини − годину якісь нові географічні назви з'являються. Ми не будемо їх називати, поки що ми повністю володіємо ініціативою − російська армія задкує. Подивимося, як розвиватиметься ситуація далі".

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Деталі: Він не зміг підтвердити або спростувати інформацію про нібито збитий російський винищувач, але заявив, що добровольці-дронщики "знищили кілька одиниць бронетехніки ЗС РФ на території Курської області, і завдають певної шкоди особовому складу ЗС РФ".

За словами "Лютика", бої наразі тривають, і місцеві жителі реагують на це "найбільш правильним чином", ховаючись у підвали. Він зазначив, що ховатися потрібно від збройних сил Росії, оскільки вони стріляють по мирних будинках, якщо їм здається, що там можуть бути добровольці. Барановський наголосив, що самі ж добровольці не борються з цивільним населенням, а тільки з путінським режимом.

За запитання, чи приєднуються до них росіяни, "Лютик" відповів, що "поки що зарано говорити, бо лише кілька годин триває ця визвольна операція".

"Але після кожного такого рейду на територію Росії до нас великий сплеск охочих приєднатися, зокрема з прикордонних областей − Курської, Брянської, Бєлгородської", − заявив доброволець.

Він зазначив, що поки що офіційна Москва "звісно мовчить (про цю подію − ред.), бо вони зазвичай вдають, що нічого не відбувається", але, за його даними, "у Генштабі російському − певна паніка, бо вони не очікували відкриття другого фронту".

Барановський закликав росіян приєднуватися до них або надавати інформацію про військові об'єкти, місця дислокації військової техніки та ЗС РФ.

"Легіони вже близько. Нам пора показати на цих виборах, як потрібно голосувати. Ми розуміємо, що зараз страшно боротися зі збройними силами, але ви можете надати нам інформацію − це буде ваш внесок у боротьбу з путінським режимом", − підсумував доброволець.

Що було раніше: Бійці легіону "Свобода Росії", "РДК" та "Сибірського батальйону" повідомили, що зайшли на прикордонну територію Росії, військові добровольчих загонів опублікували звернення, а в Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини.