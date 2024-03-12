Мы хорошо подготовились, наносим ущерб ВС РФ − доброволец "Свободы России" о ситуации в РФ

Бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" продвигаются в Курской и Белгородской областях России, ведут бои и наносят поражение вооруженным силам России, заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик".

Источник: Барановский в эфире национального марафона новостей

Прямая речь добровольца: "Мы решили реализовать свое конституционное право на голосование. Вот сзади меня стоит инструмент (автомат − ред.), с помощью которого российские добровольцы решили отдать свой голос. Мы отдаем свой голос за Россию без Путина, за освобождение России от Путина.

Реклама:

Сегодня началась совместная операция 3 российских подразделений: легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон". Мы граждане России, мы идем к себе домой, чтобы освободить нашу родину от диктатуры Путина".

Детали: Он добавил, что российские военные не ожидали этого, в двух областях РФ продолжаются бои и инициатива сейчас в руках добровольцев.

Прямая речь Барановского: "Они не ожидали, что эти выборы будут с определенными осложнениями у них. Действительно, мы хорошо подготовились, мы выбрали наиболее удобные участки границы для захода и зашли на территорию Белгородской и Курской областей РФ. Сейчас происходят боестолкновения, ситуация очень динамично развивается, буквально каждые пол час − час какие-то новые географические названия появляются. Мы не будем их называть, пока что мы полностью владеем инициативой − российская армия пятится. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Он не смог подтвердить или опровергнуть информацию о якобы сбитом российском истребителе, но заявил, что добровольцы-дронщики "уничтожили несколько единиц бронетехники ВС РФ на территории Курской области, и наносим определенный ущерб личному составу ВС РФ".

По словам "Лютика", бои в данный момент продолжаются, и местные жители реагируют на это "наиболее правильным образом", прячась в подвалы. Он отметил, что прятаться нужно от вооруженных сил России, поскольку они стреляют по мирным домам, если им кажется, что там могут быть добровольцы. Барановский подчеркнул, что сами же добровольцы не борются с гражданским населением, а только с путинским режимом.

На вопрос, присоединяются ли к ним россияне, "Лютик" ответил, что "пока еще рано говорить, потому что всего несколько часов длится эта освободительная операция".

"Но после каждого такого рейда на территорию России к нам большой всплеск желающих присоединиться, в том числе с приграничных областей − Курской, Брянской, Белгородской", − заявил доброволец.

Он отметил, что пока официальная Москва "конечно молчит (об этом событии − ред.), они обычно делают вид, что ничего не происходит", но, по его данным, "в Генштабе российском − определенная паника, потому что они не ожидали открытия второго фронта".

Барановский призвал россиян присоединяться к ним или предоставлять информацию о военных объектах, местах дислокации военной техники и ВС РФ.

"Легионы уже близко. Нам пора показать на этих выборах, как нужно голосовать. Мы понимаем, что сейчас страшно бороться с вооруженными силами, но вы можете предоставить нам информацию − это будет ваш вклад в борьбу с путинским режимом", − подытожил доброволец.

Что было ранее: Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы.