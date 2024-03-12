В аеропорту Кишинева затримали колишнього "вагнерівця", який хотів потрапити до Придністров’я

У Міжнародному аеропорту Кишинева виявили громадянина Росії, якого ідентифікували як колишнього найманця групи "Вагнер", він збирався потрапити до Придністров’я.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Point

Деталі: Згідно зі свідченнями, зробленими під час перевірки безпеки, 36-річний чоловік повідомив, що перебуває з коротким візитом у Молдові та прямує до друга, який проживає в Придністровському регіоні.

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Під час подальшого розслідування з'ясувалося, що "друг" чекав біля аеропорту і намагався ввести в оману органи безпеки, приховуючи знайомство з ним.

Після оцінки ризику та чинного протоколу безпеки громадянину РФ відмовили в дозволі на перетин державного кордону з Молдовою.

Його повернули повітряним транспортом у державу, звідки приїхав.

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