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В аеропорту Кишинева затримали колишнього "вагнерівця", який хотів потрапити до Придністров’я

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 13:04
В аеропорту Кишинева затримали колишнього вагнерівця, який хотів потрапити до Придністров’я
Фото: Колаж: Point.md

У Міжнародному аеропорту Кишинева виявили громадянина Росії, якого ідентифікували як колишнього найманця групи "Вагнер", він збирався потрапити до Придністров’я.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Point

Деталі: Згідно зі свідченнями, зробленими під час перевірки безпеки, 36-річний чоловік повідомив, що перебуває з коротким візитом у Молдові та прямує до друга, який проживає в Придністровському регіоні.

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Під час подальшого розслідування з'ясувалося, що "друг" чекав біля аеропорту і намагався ввести в оману органи безпеки, приховуючи знайомство з ним.

Після оцінки ризику та чинного протоколу безпеки громадянину РФ відмовили в дозволі на перетин державного кордону з Молдовою.

Його повернули повітряним транспортом у державу, звідки приїхав.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Напередодні Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про виклик російського посла Олега Васнєцова через повідомлення про відкриття несанкціонованих дільниць для голосування на так званих виборах президента РФ.
  • А міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що країна стикається з численними загрозами з боку Росії на шляху до членства в Євросоюзі.

Теми: МолдоваПридністров'я
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