В аэропорту Кишинева задержали бывшего "вагнеровца", который хотел попасть в Приднестровье

В Международном аэропорту Кишинева обнаружили гражданина России, которого идентифицировали как бывшего наемника группы "Вагнер", он собирался попасть в Приднестровье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Point

Детали: Согласно показаниям, сделанным во время проверки безопасности, 36-летний мужчина сообщил, что находится с коротким визитом в Молдове и направляется к другу, который проживает в Приднестровском регионе.

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В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что "друг" ждал возле аэропорта и пытался ввести в заблуждение органы безопасности, скрывая знакомство с ним.

После оценки риска и действующего протокола безопасности гражданину РФ отказали в разрешении на пересечение государственной границы с Молдовой.

Его вернули воздушным транспортом в государство, откуда приехал.

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