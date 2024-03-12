В аэропорту Кишинева задержали бывшего "вагнеровца", который хотел попасть в Приднестровье
В Международном аэропорту Кишинева обнаружили гражданина России, которого идентифицировали как бывшего наемника группы "Вагнер", он собирался попасть в Приднестровье.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Point
Детали: Согласно показаниям, сделанным во время проверки безопасности, 36-летний мужчина сообщил, что находится с коротким визитом в Молдове и направляется к другу, который проживает в Приднестровском регионе.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что "друг" ждал возле аэропорта и пытался ввести в заблуждение органы безопасности, скрывая знакомство с ним.
После оценки риска и действующего протокола безопасности гражданину РФ отказали в разрешении на пересечение государственной границы с Молдовой.
Его вернули воздушным транспортом в государство, откуда приехал.
Что предшествовало:
- Накануне Министерство иностранных дел Молдовы объявило о вызове российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии несанкционированных участков в Приднестровье для голосования на так называемых выборах президента РФ.
- А министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что страна сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути к членству в Евросоюзе.