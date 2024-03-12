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В аэропорту Кишинева задержали бывшего "вагнеровца", который хотел попасть в Приднестровье

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 13:04
В аэропорту Кишинева задержали бывшего вагнеровца, который хотел попасть в Приднестровье
Фото: Колаж: Point.md

В Международном аэропорту Кишинева обнаружили гражданина России, которого идентифицировали как бывшего наемника группы "Вагнер", он собирался попасть в Приднестровье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Point

Детали: Согласно показаниям, сделанным во время проверки безопасности, 36-летний мужчина сообщил, что находится с коротким визитом в Молдове и направляется к другу, который проживает в Приднестровском регионе.

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В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что "друг" ждал возле аэропорта и пытался ввести в заблуждение органы безопасности, скрывая знакомство с ним.

После оценки риска и действующего протокола безопасности гражданину РФ отказали в разрешении на пересечение государственной границы с Молдовой.

Его вернули воздушным транспортом в государство, откуда приехал.

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Что предшествовало:

  • Накануне Министерство иностранных дел Молдовы объявило о вызове российского посла Олега Васнецова из-за сообщения об открытии несанкционированных участков в Приднестровье для голосования на так называемых выборах президента РФ.
  • А министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что страна сталкивается с многочисленными угрозами со стороны России на пути к членству в Евросоюзе.

Темы: МолдоваПриднестровье
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