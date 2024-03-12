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Росіяни вдарили КАБами по Сумщині: поранили двох дітей

Станіслав ПогоріловВівторок, 12 березня 2024, 13:29
Росіяни вдарили КАБами по Сумщині: поранили двох дітей
Фото: Getty Images

Російські загарбники вранці 12 березня скинули керовані авіаційні бомби на населений пункт Великописарівської громади Сумського району, у результаті чого постраждала багатодітна родина.

Джерело: Сумська ОВА у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, 12 березня о 9.20 був нанесений авіаудар по Великописарівській громаді Сумського району. З ворожого літака були скинуті керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильоти".

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Джерело: Повідомляється, що попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина, поранено двоє дітей віком 6 та 10 років, та одна доросла людина.

Також пошкоджено п’ять приватних житлових будинків, гараж.

На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.

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Теми: Сумська областьвійнажертви
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