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Россияне ударили КАБами по Сумщине: ранили двух детей

Станислав ПогориловВторник, 12 марта 2024, 13:29
Россияне ударили КАБами по Сумщине: ранили двух детей
Фото: Getty Images

Российские захватчики утром 12 марта сбросили управляемые авиационные бомбы на населенный пункт Великописаревской громады Сумского района, в результате чего пострадала многодетная семья.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно: "Сегодня, 12 марта в 9.20 был нанесен авиаудар по Великописаревской общине Сумского района. С вражеского самолета были сброшены управляемые авиационные бомбы на жилой сектор населенного пункта. Зафиксировано 2 прилета".

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Источник: Сообщается, что предварительно, в результате обстрела пострадала многодетная семья, ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет, и один взрослый человек.

Также повреждены пять частных жилых домов, гараж.

На месте работают все необходимые службы, оказывается помощь пострадавшим.

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Темы: Сумская областьвойнажертвы
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