Росія вдень кілька разів атакувала Херсон: двоє людей постраждали
Вівторок, 12 березня 2024, 13:54
Вдень 12 березня російські війська кілька разів обстріляли Херсон, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.
Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко
Пряма мова Мрочка: "Зранку російські війська з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон. Були влучання, зокрема, у житлові будинки, адмінбудівлю у центральній частині міста".
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Деталі: Повідомляється, що двоє мирних жителів Херсона дістали поранення через ворожий обстріл. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами.