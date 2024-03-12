Росія вдень кілька разів атакувала Херсон: двоє людей постраждали

Вдень 12 березня російські війська кілька разів обстріляли Херсон, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.

Джерело: Херсонська ОВА, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Пряма мова Мрочка: "Зранку російські війська з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон. Були влучання, зокрема, у житлові будинки, адмінбудівлю у центральній частині міста".

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Деталі: Повідомляється, що двоє мирних жителів Херсона дістали поранення через ворожий обстріл. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами.