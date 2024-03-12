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Россия днем несколько раз атаковала Херсон: два человека пострадали

"Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 13:54
Россия днем несколько раз атаковала Херсон: два человека пострадали
Фото: Getty Images

Днем 12 марта российские войска несколько раз обстреляли Херсон, в результате чего пострадали двое мужчин.

Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко

Прямая речь Мрочко: "Утром российские войска с временно оккупированного левого берега несколько раз обстреляли Херсон. Были попадания, в частности, в жилые дома, админздание в центральной части города". 

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Детали: Сообщается, что двое мирных жителей Херсона получили ранения из-за вражеского обстрела. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.



Темы: Херсонобстрел
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