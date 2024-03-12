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Росія заборонила в’їзд топпосадовцям держав Балтії через "ворожу політику"

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 14:43
Росія заборонила в’їзд топпосадовцям держав Балтії через ворожу політику
Фото: Getty Images

Росія оголосила заборону на в’їзд 347 громадянам Естонії, Латвії та Литви, у тому числі багатьом чинним і колишнім топпосадовцям, заборона також розповсюджується на двох колишніх президентів – Егілс Левітс і Вайра Віке-Фрейберга.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Міністерство закордонних справ РФ пояснило ці заходи "ворожою політикою" балтійських держав щодо Росії, як відстоювання жорсткіших санкцій і більшої військової підтримки України, "втручання у внутрішні справи Росії, гоніння російськомовного населення, варварська кампанія з масового знесення пам’ятників радянським воїнам-визволителям, переписування історії та героїзація нацизму".

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Повний список з 347 імен не опублікували, заявивши також, що його можуть додатково розширити.

Серед опублікованих імен – практично усі ключові міністри уряду Латвії, у тому числі прем’єрка Евіка Сіліня та очільник МЗС Криш’яніс Каріньш, та двоє колишніх президентів – Егілс Левітс і Вайра Віке-Фрейберга.

Це також багато топпосадовців Естонії – чинна прем’єрка Кая Каллас, очільник МЗС Маргус Тсахкна, спікер парламенту Хуссар Лаурі, міністр юстиції Калее Лаанет та інші, а також експрезидентка Керсті Кальюлайд та колишній прем’єр Юрі Ратас. 

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З литовських посадовців у списку очільник МЗС Габріелюс Ландсбергіс, міністри юстиції і фінансів, а також головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис.

Передісторія:

  • Раніше Росія оголосила в розшук прем'єрку Естонії Каю Каллас і державного секретаря за "знищення пам'ятників радянським воїнам".
  • Каллас сказала, що такі рішення у Росії її не лякають. Водночас в Естонії допустили, що оголошення Росією в розшук прем’єр-міністерки країни Каї Каллас робить ризикованішими її закордонні поїздки.

Теми: РосіяБалтіязаборонадипломатичні відносини
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