Россия запретила въезд топ-чиновникам государств Балтии из-за "враждебной политики"

Россия объявила запрет на въезд 347 гражданам Эстонии, Латвии и Литвы, в том числе многим действующим и бывшим топ-чиновникам, запрет также распространяется на двух бывших президентов - Эгилс Левитс и Вайра Вике-Фрейберга.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Министерство иностранных дел РФ объяснило эти меры "враждебной политикой" балтийских государств в отношении России, как отстаивание жестких санкций и большей военной поддержки Украины, "вмешательство во внутренние дела России, гонения русскоязычного населения, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписывание истории и героизация нацизма".

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Полный список из 347 имен не опубликовали, заявив также, что его могут дополнительно расширить.

Среди опубликованных имен - практически все ключевые министры правительства Латвии, в том числе премьер Эвика Силиня и глава МИД Кришьянис Кариньш, и двое бывших президентов - Эгилс Левитс и Вайра Вике-Фрейберга.

Это также многие топ-чиновники Эстонии – действующий премьер Кая Каллас, глава МИД Маргус Тсахкна, спикер парламента Лаури Хуссар, министр юстиции Калле Лаанет и другие, а также экс-президент Керсти Кальюлайд и бывший премьер Юри Ратас.

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Из литовских чиновников в списке – глава МИД Габриэлюс Ландсбергис, министры юстиции и финансов, а также главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис.

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