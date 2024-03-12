Командувач Повітряних сил поділився кадрами бойової роботи по "Шахедах"
Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував воїнам повітряного командування "Південь" за ефективне відбиття російської дронової атаки в ніч на 12 березня та оприлюднив відео бойової роботи.
Джерело: Олещук у Telegram
Пряма мова: "Бойова робота по ворожих БпЛА на південному напрямку в ніч на 12 березня 2024 року!
Дякую воїнам повітряного командування "Південь" за результат".
Що передувало: В ніч на 13 березня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили не оприлюднили вранці свою традиційну статистику, але за даними Генштабу, ворог застосував 22 БпЛА типу Shahed, 17 із них було знищено Силами та засобами протиповітряної оборони України.