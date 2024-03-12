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Командувач Повітряних сил поділився кадрами бойової роботи по "Шахедах"

Валентина РоманенкоВівторок, 12 березня 2024, 16:02
Командувач Повітряних сил поділився кадрами бойової роботи по Шахедах
уламки чорного "Шахеда". ілюстративне фото МВС

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував воїнам повітряного командування "Південь" за ефективне відбиття російської дронової атаки в ніч на 12 березня та оприлюднив відео бойової роботи.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "Бойова робота по ворожих БпЛА на південному напрямку в ніч на 12 березня 2024 року!

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Дякую воїнам повітряного командування "Південь" за результат".

Що передувало: В ніч на 13 березня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили не оприлюднили вранці свою традиційну статистику, але за даними Генштабу, ворог застосував 22 БпЛА типу Shahed, 17 із них було знищено Силами та засобами протиповітряної оборони України.

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУвійна
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