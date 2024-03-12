Командующий Воздушных сил поделился кадрами боевой работы по "Шахедам"

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил воинов воздушного командования "Південь" за эффективное отражение российской дроновой атаки в ночь на 12 марта и обнародовал видео боевой работы.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "Боевая работа по вражеским БпЛА на южном направлении в ночь на 12 марта 2024 года!

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Спасибо воинам воздушного командования "Південь" за результат".

Что предшествовало: В ночь на 13 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Воздушные силы не обнародовали утром свою традиционную статистику, но по данным Генштаба, враг применил 22 БпЛА типа Shahed, 17 из них были уничтожены Силами и средствами противовоздушной обороны Украины.