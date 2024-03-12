Українське підприємство успішно випробувало новий бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим модулем

ТОВ "Українська бронетехніка" повідомила про успішні випробовування 10-місного спеціалізованого бронеавтомобіля "Новатор" з бойовим дистанційно-керованим модулем вітчизняного виробництва "ТАВРІЯ-14,5".

Джерело: Українська Бронетехніка

Дослівно: "БМ "ТАВРІЯ-14,5" - бойова дистанційно-керована ненаселена турель, озброєна кулеметом калібру 14,5 мм (КПВТ) з боєкомплектом в 200 патронів.

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БМ "ТАВРІЯ-14,5" за допомогою новітньої та унікальної системи управління озброєнням, яка включає високоякісну систему стабілізації, забезпечує можливість захоплювати та супроводжувати цілі, а також вести точний вогонь по ворожим цілям в русі.

БМ "ТАВРІЯ-14,5" обладнано оптико-електронним модулем, що дозволяє виявляти цілі на відстані понад 5 кілометрів як вдень, так і вночі.

Рівень бронезахисту бойового модулю відповідає рівню НАТО - STANAG 1".

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Деталі: Повідомляється, що розробником бойового модулю передбачено відповідний броньовий рівень захисту корпусу оптико-електронного модулю та блоків системи управління озброєнням.

У "Бронетехніці" також відзначають, що використання швидкісних маневрених броньованих автомобілів, оснащених дистанційно-керованими бойовими модулями, не тільки забезпечує додаткові можливості вести бій на відстані, але і зберігає життя військових.