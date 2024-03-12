Украинское предприятие успешно испытало новый бронеавтомобиль "Новатор" с боевым модулем
ООО "Украинская бронетехника" сообщила об успешных испытаниях 10-местного специализированного бронеавтомобиля "Новатор" с боевым дистанционно-управляемым модулем отечественного производства "ТАВРИЯ-14,5".
Источник: Украинская Бронетехника
Дословно: "БМ "ТАВРИЯ-14,5" - боевая дистанционно-управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов.
БМ "ТАВРИЯ-14,5" с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении.
БМ "ТАВРИЯ-14,5" оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.
Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО - STANAG 1".
Детали: Сообщается, что разработчиком боевого модуля предусмотрен соответствующий броневой уровень защиты корпуса оптико-электронного модуля и блоков системы управления вооружением.
В "Бронетехнике" также отмечают, что использование скоростных маневренных бронированных автомобилей, оснащенных дистанционно-управляемыми боевыми модулями, не только обеспечивает дополнительные возможности вести бой на расстоянии, но и сохраняет жизни военных.