На розмінування правого берега Херсонщини піде два роки — ОВА

Щонайменше два роки потрібно на розмінування правобережної частини Херсонської області.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону "Єдині новини"

Пряма мова: "Дуже засмічені вибухівкою наші землі й просуватися ними вкрай небезпечно. Особливо це стосується полів та лісосмуг.

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Зараз третина правобережжя Херсонщини розмінована. Лише на цій площі вибухотехніки виявили та знищили більш ніж 155 тисяч мін, розтяжок, нерозірваних снарядів та іншої вибухівки".

Деталі: Також очільник ОВА зазначив, що наразі над розмінуванням регіону працюють 1026 саперів. Це у десять разів більше ніж минулого року.

За прогнозами Прокудіна, за нинішньої динаміки на розмінування правобережної частини Херсонської області знадобиться два роки.

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