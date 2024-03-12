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На разминирование правого берега Херсонщины уйдет два года — ОВА

"Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 16:44
На разминирование правого берега Херсонщины уйдет два года — ОВА
Иллюстративное фото: Getty Images

По меньшей мере два года нужно на разминирование правобережной части Херсонской области.

Источник: председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона "Единые новости"

Прямая речь: "Очень засорены взрывчаткой наши земли и продвигаться по ним крайне опасно. Особенно это касается полей и лесополос.

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Сейчас треть правобережья Херсонщины разминирована. Только на этой площади взрывотехники обнаружили и уничтожили более 155 тысяч мин, растяжек, неразорвавшихся снарядов и другой взрывчатки".

Детали: Также глава ОВА отметил, что сейчас над разминированием региона работают 1026 саперов. Это в десять раз больше чем в прошлом году.

По прогнозам Прокудина, при нынешней динамике на разминирование правобережной части Херсонской области понадобится два года.

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Темы: Херсонская областьразминирование
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