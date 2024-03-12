США оголосять про нову військову допомогу Україні на суму $400 млн – Reuters

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, про який можуть офіційно оголосити вже у вівторок, 12 березня.

Джерело: "Європейська правда", агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців, які спілкувалися на умовах анонімності

Деталі: Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком за останні місяці на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.

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Наразі незрозуміло, звідки Білий дім візьме кошти на фінансування пакета для України, але раніше ЗМІ повідомляли, що одним із варіантів є використання бюджету американської армії.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він водночас залишив двері відчиненими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги.

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Він заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.