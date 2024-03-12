Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

США оголосять про нову військову допомогу Україні на суму $400 млн – Reuters

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 17:31
США оголосять про нову військову допомогу Україні на суму $400 млн – Reuters
Фото: Getty Images

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів, про який можуть офіційно оголосити вже у вівторок, 12 березня.

Джерело: "Європейська правда", агентство Reuters з посиланням на двох американських посадовців, які спілкувалися на умовах анонімності

Деталі: Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком за останні місяці на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.

Реклама:

Наразі незрозуміло, звідки Білий дім візьме кошти на фінансування пакета для України, але раніше ЗМІ повідомляли, що одним із варіантів є використання бюджету американської армії.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. Він водночас залишив двері відчиненими для нового двопартійного пакета зовнішньої допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

Він заявляв, що законопроєкт про додаткове фінансування Україні розглянуть, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Російська влада заявила, що в будівлю адміністрації Бєлгорода врізався український безпілотник
У Росії біля військового аеродрому впав літак Іл-76, на борту було 15 людей
Українське підприємство успішно випробувало новий бронеавтомобіль "Новатор" з бойовим модулем
Данія надасть черговий пакет військової допомоги Україні на $336,6 млн
Останні новини
09:12
Apple готова допустити ШІ Gemini від Google на свої смартфони – Bloomberg
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
Усі новини...
Реклама: