США объявят о новой военной помощи Украине на сумму $400 млн – Reuters  

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму до 400 миллионов долларов, о котором могут официально объявить уже во вторник, 12 марта.

Источник: "Европейская правда", агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, которые общались на условиях анонимности

Детали: Объявление об американской военной помощи Украине станет первым подобным шагом за последние месяцы на фоне того, как выделение дополнительных средств Киеву до сих пор блокируется республиканцами в Конгрессе США.

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Пока непонятно, откуда Белый дом возьмет средства на финансирование пакета для Украины, но ранее СМИ сообщали, что одним из вариантов является использование бюджета американской армии.

Пакет помощи Украине в Конгрессе США застрял с осени прошлого года из-за споров демократов и республиканцев по поводу регулирования границы своей страны с Мексикой.

Этот двухпартийный пакет поддержки Украины в феврале принял Сенат США, но его заблокировал спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон. Он одновременно оставил двери открытыми для нового двухпартийного пакета внешней помощи.

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Он заявлял, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.