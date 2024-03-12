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Ворог ще більше посилив натиск на Таврійському напрямку, але "ударного кулака" немає – Лиховій

Валентина РоманенкоВівторок, 12 березня 2024, 18:16
Ворог ще більше посилив натиск на Таврійському напрямку, але ударного кулака немає – Лиховій
Ілюстративне фото Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку

На Таврійському напрямку від початку доби фіксують ще більшу активізацію противника, про підготовку ворогом "ударного кулака" для прориву не йдеться,

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Сьогодні в нас спостерігається ще більша активізація противника, коли з 00:00 станом на 6-ту ранку в нас уже тривало 11 бойових зіткнень на всій лінії фронту. А від початку доби на ранок було зафіксовано 15 бойових зіткнень на донецькому відрізку фронту і 6 бойових зіткнень на запорізькому".

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Деталі: Речник зазначив, що дві треті боїв на всій лінії фронту припадає на зону відповідальності ОСУВ "Таврія". Лиховій додав, що характер бойових дій інтенсивний, і ворог не полишає спроб перед президентськими виборами в РФ виконати "якісь політичні завдання".

За словами Лиховія, на всіх напрямках у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" висока інтенсивність боїв. Зокрема, особливо активним залишається Новопавлівський напрямок. Також гарячим залишається Авдіївський напрямок.

"Водночас також Оріхівський, Запорізький - досить напружені, там ворог теж атакує малими штурмовими групами й не має успіху. Але що більше він атакує, то більше результати бойової роботи показують знищення противника", - наголосив він.

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На запитання, чи спостерігається створення ворогом "ударного кулака" для прориву української оборони, Лиховій відповів заперечно.

За його словами, загальна чисельність контингенту росіян на кожному з відрізків "залишається плюс-мінус постійною".

Пряма мова: "Ми бачимо всі спроби росіян провести певну ротацію, провести посилення підрозділів, які знищуються, але немає підстав казати, що на якомусь із напрямків ОСУВ "Таврія" противник формує "ударний кулак" для великого прориву вглиб нашої оборони".

Деталі: Загалом на Авдіївському напрямку - близько 48 тисяч військових РФ, на Запорізькому - приблизно 50 тисяч.

Теми: війна
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