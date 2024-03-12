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Враг еще больше усилил натиск на Таврийком направлении, но "ударного кулака" нет – Лиховий

Валентина РоманенкоВторник, 12 марта 2024, 18:16
Враг еще больше усилил натиск на Таврийком направлении, но ударного кулака нет – Лиховий
Иллюстративное фото Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления

На Таврийском направлении с начала суток фиксируют еще большую активизацию противника, но подготовке врагом "ударного кулака" для прорыва речь не идет.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сегодня у нас наблюдается еще большая активизация противника, когда с 00:00 по состоянию на 6 утра у нас уже продолжалось 11 боевых столкновений на всей линии фронта. А с начала суток на утро было зафиксировано 15 боевых столкновений на Донецком отрезке фронта и 6 боевых столкновений на Запорожском".

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Детали: Спикер отметил, что две трети боев на всей линии фронта приходится на зону ответственности ОСГВ "Таврия". Лиховий добавил, что характер боевых действий интенсивный, и враг не оставляет попыток перед президентскими выборами в РФ выполнить "какие-то политические задачи".

По словам Лиховия, на всех направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" высокая интенсивность боев. В частности, особенно активным остается Новопавловское направление. Также горячим остается Авдеевское направление.

"В то же время также Ореховское, Запорожское - достаточно напряженные, там враг тоже атакует малыми штурмовыми группами и не имеет успеха. Но чем больше он атакует, тем больше результаты боевой работы показывают уничтожение противника", - подчеркнул он.

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На вопрос, наблюдается ли создание врагом "ударного кулака" для прорыва украинской обороны, Лиховий ответил отрицательно.

По его словам, общая численность контингента россиян на каждом из отрезков "остается плюс-минус постоянной".

Прямая речь: "Мы видим все попытки россиян провести определенную ротацию, провести усиление подразделений, которые уничтожаются, но нет оснований говорить, что на каком-то из направлений ОСГВ "Таврия" противник формирует "ударный кулак" для большого прорыва вглубь нашей обороны".

Детали: Всего на Авдеевском направлении - около 48 тысяч военных РФ, на Запорожском - примерно 50 тысяч.

Темы: война
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