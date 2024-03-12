Враг еще больше усилил натиск на Таврийком направлении, но "ударного кулака" нет – Лиховий

На Таврийском направлении с начала суток фиксируют еще большую активизацию противника, но подготовке врагом "ударного кулака" для прорыва речь не идет.

Источник: спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сегодня у нас наблюдается еще большая активизация противника, когда с 00:00 по состоянию на 6 утра у нас уже продолжалось 11 боевых столкновений на всей линии фронта. А с начала суток на утро было зафиксировано 15 боевых столкновений на Донецком отрезке фронта и 6 боевых столкновений на Запорожском".

Реклама:

Детали: Спикер отметил, что две трети боев на всей линии фронта приходится на зону ответственности ОСГВ "Таврия". Лиховий добавил, что характер боевых действий интенсивный, и враг не оставляет попыток перед президентскими выборами в РФ выполнить "какие-то политические задачи".

По словам Лиховия, на всех направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" высокая интенсивность боев. В частности, особенно активным остается Новопавловское направление. Также горячим остается Авдеевское направление.

"В то же время также Ореховское, Запорожское - достаточно напряженные, там враг тоже атакует малыми штурмовыми группами и не имеет успеха. Но чем больше он атакует, тем больше результаты боевой работы показывают уничтожение противника", - подчеркнул он.

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос, наблюдается ли создание врагом "ударного кулака" для прорыва украинской обороны, Лиховий ответил отрицательно.

По его словам, общая численность контингента россиян на каждом из отрезков "остается плюс-минус постоянной".

Прямая речь: "Мы видим все попытки россиян провести определенную ротацию, провести усиление подразделений, которые уничтожаются, но нет оснований говорить, что на каком-то из направлений ОСГВ "Таврия" противник формирует "ударный кулак" для большого прорыва вглубь нашей обороны".

Детали: Всего на Авдеевском направлении - около 48 тысяч военных РФ, на Запорожском - примерно 50 тысяч.