Окупанти вдарили з артилерії по Гуляйполю: дві жінки постраждали

Російські війська 12 березня вдарили з артилерії по Гуляйполю в Запорізькій області, дві жінки отримали поранення.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "Дві жінки отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Окупанти вчергове скерували свою артилерію по прифронтових населених пунктах.

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Пообіді обстріляли Гуляйполе і поранили двох місцевих мешканок – 63 та 77 років".

Деталі: Поліцейські надали жінкам домедичну допомогу і доправили до лікарні.