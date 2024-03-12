Окупанти вдарили з артилерії по Гуляйполю: дві жінки постраждали
Вівторок, 12 березня 2024, 18:16
Російські війська 12 березня вдарили з артилерії по Гуляйполю в Запорізькій області, дві жінки отримали поранення.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова: "Дві жінки отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу Гуляйполя. Окупанти вчергове скерували свою артилерію по прифронтових населених пунктах.
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Пообіді обстріляли Гуляйполе і поранили двох місцевих мешканок – 63 та 77 років".
Деталі: Поліцейські надали жінкам домедичну допомогу і доправили до лікарні.