Оккупанты ударили из артиллерии по Гуляйполю: две женщины пострадали
Вторник, 12 марта 2024, 18:16
Российские войска 12 марта ударили из артиллерии по Гуляйполю в Запорожской области, две женщины получили ранения.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Две женщины получили ранения в результате вражеского обстрела Гуляйполя. Оккупанты в очередной раз направили свою артиллерию по прифронтовым населенным пунктам.
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После обеда обстреляли Гуляйполе и ранили двух местных жительниц – 63 и 77 лет".
Детали: Полицейские предоставили женщинам в медицинскую помощь и доставили в больницу.