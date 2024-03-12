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Оккупанты ударили из артиллерии по Гуляйполю: две женщины пострадали

Татьяна ОлейникВторник, 12 марта 2024, 18:16
Оккупанты ударили из артиллерии по Гуляйполю: две женщины пострадали
getty images

Российские войска 12 марта ударили из артиллерии по Гуляйполю в Запорожской области, две женщины получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Две женщины получили ранения в результате вражеского обстрела Гуляйполя. Оккупанты в очередной раз направили свою артиллерию по прифронтовым населенным пунктам.

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После обеда обстреляли Гуляйполе и ранили двух местных жительниц – 63 и 77 лет".

Детали: Полицейские предоставили женщинам в медицинскую помощь и доставили в больницу.

Темы: Запорожская областьобстрелвойна
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