Оккупанты ударили из артиллерии по Гуляйполю: две женщины пострадали

Российские войска 12 марта ударили из артиллерии по Гуляйполю в Запорожской области, две женщины получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Две женщины получили ранения в результате вражеского обстрела Гуляйполя. Оккупанты в очередной раз направили свою артиллерию по прифронтовым населенным пунктам.

Реклама:

После обеда обстреляли Гуляйполе и ранили двух местных жительниц – 63 и 77 лет".

Детали: Полицейские предоставили женщинам в медицинскую помощь и доставили в больницу.