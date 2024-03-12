Данія надасть черговий пакет військової допомоги Україні на $336,6 млн

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 2,3 млрд данських крон (336,6 млн доларів).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву міністерства оборони країни

Деталі: Новий великий пакет допомоги включає надання Україні самохідних артилерійських установок CAESAR та боєприпасів.

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Серед іншого, сума в 2,3 млрд данських крон йде на фінансування артилерійських снарядів CAESAR у співпраці з Францією та артилерійських снарядів калібру 155 мм у співпраці з Естонією та Чехією.

За словами міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, цим пакетом допомоги Копенгаген показує Києву та європейським союзникам, що Данія має волю й здатність продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть цей приклад та зроблять свій внесок у якнайшвидшу реалізацію можливостей", – додав він.

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Нагадаємо, Данія стала першою країною за межами G7, що підписала 10-річну угоду про співпрацю з Україною в галузі безпеки.

Данія є одним із найбільших донорів військової допомоги Києву порівняно з розміром її економіки. Її попередній пакет військової допомоги на 1,7 млрд крон (247,4 млн доларів) був представлений в середині лютого.

Раніше прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа повинна уникнути помилок 1930-х років і активізувати та розширити свою оборонну промисловість для стримування Росії.

Фредеріксен також заявляла, що Данія сподівається надати Україні літаки F-16 найближчим часом.