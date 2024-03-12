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Дания предоставит очередной пакет военной помощи Украине на $336,6 млн

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 18:28
Дания предоставит очередной пакет военной помощи Украине на $336,6 млн
Anastasiia Smoliyenko / Getty Images

Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму около 2,3 млрд датских крон (336,6 млн долларов).

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление министерства обороны страны

Детали: Новый большой пакет помощи включает предоставление Украине самоходных артиллерийских установок CAESAR и боеприпасов.

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Среди прочего, сумма в 2,3 млрд датских крон идет на финансирование артиллерийских снарядов CAESAR в сотрудничестве с Францией и артиллерийских снарядов калибра 155 мм в сотрудничестве с Эстонией и Чехией.

По словам министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, этим пакетом помощи Копенгаген показывает Киеву и европейским союзникам, что Дания имеет волю и способность продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Я надеюсь, что больше стран последуют этому примеру и сделают свой вклад в скорейшую реализацию возможностей", – добавил он.

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Напомним, Дания стала первой страной за пределами G7, подписавшей 10-летнее соглашение о сотрудничестве с Украиной в области безопасности.

Дания является одним из крупнейших доноров военной помощи Киеву по сравнению с размером ее экономики. Ее предыдущий пакет военной помощи на 1,7 млрд крон (247,4 млн долларов) был представлен в середине февраля.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна избежать ошибок 1930-х годов и активизировать и расширить свою оборонную промышленность для сдерживания России.

Фредериксен также заявляла, что Дания надеется предоставить Украине самолеты F-16 в ближайшее время.

Темы: Данияпомощь Украине
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