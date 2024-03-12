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У ЄС підготували документи щодо проведення переговорів про вступ для України та Молдови

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 12 березня 2024, 18:40
У ЄС підготували документи щодо проведення переговорів про вступ для України та Молдови
getty images

Європейська комісія 12 березня офіційно представила Раді ЄС пропозиції щодо проєкту переговорних рамок – документів, які містять керівні принципи проведення переговорів про вступ, – для України та Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії

Деталі: Проєкти переговорних рамок для України та Молдови ґрунтуються на досвіді попередніх розширень та поточних переговорів про вступ, "інтегрують переглянуту методологію розширення і враховують розвиток законодавства ЄС", зазначив виконавчий орган Євросоюзу.

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Ці документи для обох країни складаються з трьох частин: 1) принципи, що регулюють переговори про вступ, 2) зміст переговорів і 3) процедура переговорів.

Тепер Рада ЄС має розпочати внутрішнє обговорення проєктів і схвалити їх. Після цього держава, що головує в Раді, представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, що ознаменує формальний початок переговорів щодо вступу.

За даними ЗМІ, схвалення переговорних рамок може затягнутись на кілька місяців і статись уже після виборів до Європарламенту в червні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Європейська комісія у січні розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України.

У понеділок віцепрем'єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України повідомила, що Київ завершив виконання усіх рекомендацій ЄК, необхідних для переходу до наступного етапу руху до ЄС.

Теми: ЄСМолдова
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