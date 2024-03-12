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В ЕС подготовили документы по проведению переговоров о вступлении для Украины и Молдовы

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 12 марта 2024, 18:40
В ЕС подготовили документы по проведению переговоров о вступлении для Украины и Молдовы
getty images

Европейская комиссия 12 марта официально представила Совету ЕС предложения по проекту переговорных рамок – документов, содержащих руководящие принципы проведения переговоров о вступлении, – для Украины и Молдовы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии

Детали: Проекты переговорных рамок для Украины и Молдовы основываются на опыте предыдущих расширений и текущих переговоров о вступлении, "интегрируют пересмотренную методологию расширения и учитывают развитие законодательства ЕС", отметил исполнительный орган Евросоюза.

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Эти документы для обеих стран состоят из трех частей: 1) принципы, регулирующие переговоры о вступлении; 2) содержание переговоров; 3) процедура переговоров.

Теперь Совет ЕС должен начать внутреннее обсуждение проектов и одобрить их. После этого председательствующее в Совете государство представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с каждой страной, что ознаменует формальное начало переговоров о вступлении.

По данным СМИ, одобрение переговорных рамок может затянуться на несколько месяцев и произойти уже после выборов в Европарламент в июне.

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Напомним, Европейская комиссия в январе начала работу над проектом переговорной рамки для Украины.

В понедельник вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины сообщила, что Киев завершил выполнение всех рекомендаций ЕК, необходимых для перехода к следующему этапу движения в ЕС.

Темы: ЕСМолдова
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