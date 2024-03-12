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У Кривому Розі внаслідок російської атаки загорілася багатоповерхівка, є загиблі

Тетяна Олійник, Валентина РоманенкоВівторок, 12 березня 2024, 19:28
У Кривому Розі внаслідок російської атаки загорілася багатоповерхівка, є загиблі
Фото заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Троє людей загинули, кількість поранених зросла до 44-ьох.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили в коментарі УП

Пряма мова: "Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Всю інформацію уточнюємо. Загроза триває. В області повітряна тривога". 

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Оновлено: Станом на 19:24 у Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі, лікарі надають необхідну меддопомогу. 

Голова Ради оборони Кривого Рогу повідомляє, що внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання.

Пряма мова Вілкула: "У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює". 

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Фото - голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
 
Фото - голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Оновлено о 19:42: За даними ОВА, понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній, серед них – дитина.

 
Фото - голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

У Повітряних силах ЗСУ "Українській правді" уточнили, що росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59 з літака тактичної авіації. Ракета була збита засобами ППО, але, на жаль, уламки впали на багатоповерхівку.

Оновлено о 20:09: За даними голови ОВА, 4 дітей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг. В місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка. 

За попередніми даними, у місті 33 потерпілих.

О 20:19 голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох. 

Пряма мова Лисака: "Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль... Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36. Це на зараз".

Станом на 20:54 відомо про 10 дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу. Загалом – 38 поранених.

Оновлено о 22:00: У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох мешканців. Загалом російська атака забрала життя трьох людей. Кількість постраждалих ще уточнюється.

Станом на 23:55 кількість поранених сягнула 44-ьох.

Пряма мова Лисака: "Після вечірньої атаки ворога там восьмеро "важких". Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик. Найменшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка".

Теми: Кривий РігпожежавибухДніпропетровська область
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