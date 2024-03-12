У Кривому Розі внаслідок російської атаки загорілася багатоповерхівка, є загиблі

Росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59, її уламки впали на багатоповерхівку, виникла пожежа. Троє людей загинули, кількість поранених зросла до 44-ьох.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, Повітряні сили в коментарі УП

Пряма мова: "Вибух у Кривому Розі. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Всю інформацію уточнюємо. Загроза триває. В області повітряна тривога".

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Оновлено: Станом на 19:24 у Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих. Є постраждалі, лікарі надають необхідну меддопомогу.

Голова Ради оборони Кривого Рогу повідомляє, що внаслідок ворожої ракетної атаки щонайменше три влучання.

Пряма мова Вілкула: "У тому числі пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок. Є загиблі та поранені серед мирних жителів. ДСНС гасить пожежі. Швидка допомога працює".

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Фото - голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Фото - голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Оновлено о 19:42: За даними ОВА, понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу. П'ятеро в операційній, серед них – дитина.

Фото - голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

У Повітряних силах ЗСУ "Українській правді" уточнили, що росіяни випустили по Кривому Рогу керовану авіаційну ракету Х-59 з літака тактичної авіації. Ракета була збита засобами ППО, але, на жаль, уламки впали на багатоповерхівку.

Оновлено о 20:09: За даними голови ОВА, 4 дітей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг. В місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка.

За даними голови ОВА, у Кривому Розі, попередньо, двоє загиблих через ворожу атаку. В місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка.



Відео зі сторінки Володимира Зеленського pic.twitter.com/yXhxpyePSR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 12, 2024

За попередніми даними, у місті 33 потерпілих.

О 20:19 голова ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пряма мова Лисака: "Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль... Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36. Це на зараз".

Станом на 20:54 відомо про 10 дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки по Кривому Рогу. Загалом – 38 поранених.

Оновлено о 22:00: У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох мешканців. Загалом російська атака забрала життя трьох людей. Кількість постраждалих ще уточнюється.

Станом на 23:55 кількість поранених сягнула 44-ьох.

Пряма мова Лисака: "Після вечірньої атаки ворога там восьмеро "важких". Серед них три дитини, зокрема, 4-річний хлопчик. Найменшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка".